СМИ узнали об апрельском визите Абэ в США

Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен в конце апреля посетить США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, пишет The Japan Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что визит Абэ вероятнее всего состоится 25-27 апреля. По данным источников, стороны намерены обсудить торговые вопросы, а также детали майского визита Трампа в Японию.

Ранее сообщалось, что Абэ созвал экстренное совещание по итогам саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.