Трамп согласился, что «российское дело» появилось из-за «грязного копа» Коми

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Политический комментатор Лиза Кеннеди Монтгомери считает, что дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США появилось из-за экс-директора ФБР Джеймса Коми. Ее слова привел в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

Кеннеди Монтгомери посчитала, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера появилось из-за того, что Коми (она назвала его «грязным копом») «слил» своему другу информацию, которую тот намеренно «слил» ее прессе.

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«Совершенно незаконно!» — согласился Трамп с описанием характера дела.

Ранее Трамп разрешил публиковать доклад Мюллера о «российском деле».