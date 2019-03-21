В посольстве США опровергли заявление о передаче Украине списка «неприкасаемых»

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В посольстве США на Украине заявили, что слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» не соответствуют действительности. Заявление посольства передает ТСН.

Ранее Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых не следует подвергать уголовному преследованию.

В посольстве заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы испортить репутацию Йованович. Также в ответе дипмиссии говорится, что заявление генпрокурора является проявлением коррупции. В посольстве подчеркнули, что это «усугубляет решимость» США помочь Украине справиться с коррупцией.