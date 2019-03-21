В Раду внесли законопроект о принудительных дебатах после первого тура выборов

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о регистрации законопроекта, который обяжет победителей первого тура президентских выборов вести дебаты. Об этом она написала в своем фейсбуке, приложив фотографию документа.

Она рассказала, что внесла соответствующий законопроект совместно с депутатом Рады Марией Ионовой. По ее словам, такой закон необходим, чтобы жители Украины «осознанный, а не скайп-выбор».

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.