В Совфеде ответили на отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что украинские власти делают все, чтобы сохранить власть, поэтому ЦИК Украины отказал в регистрации россиян наблюдателями. Об этом сообщает RT.

До этого ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации 24 российских граждан краткосрочными наблюдателями на выборах президента Украины.

Реклама

«Для Порошенко существует большая вероятность утраты власти, он будет цепляться за нее любыми способами... Готовятся массовые фальсификации, отсекаются наблюдатели из России», — добавила Тимофеева.

По ее словам, следующим шагом с украинской стороны станет подавление инакомыслия. Также она отметила, что заявления Украины по поводу страны-агрессора не имеют под собой никакой правовой основы.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.