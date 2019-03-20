Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны

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Комитет по правам человека Верховной рады Украины поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса из списка наркотических веществ, передает ТАСС со ссылкой на секретариат комитета.

Отмечается, что соответствующая петиция набрала более 25 тыс. подписей. Депутаты приняли решение обратиться к украинскому правительству с просьбой исключить каннабис из перечня «наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

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Также парламентарии решили создать рабочую группу, участвовать в которой также будут представители других профильных комитетов с целью подготовки законопроекта об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии могут легализовать продажу марихуаны.