Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич не сможет обжаловать пожизненный приговор, вынесенный ему сегодня, 20 марта, Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), передает РИА «Новости».

Главный прокурор МОМУТ Серж Браммерц отметил, что по закону обжаловать приговор можно только один раз, а решение об увеличении срока до пожизненного как раз стало результатом рассмотрения жалобы.

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«Бывают рестриктивные обстоятельства, при которых можно инициировать ревизию, но, думаю, это возможно только гипотетически и в теории», — пояснил Браммерц.

Он добавил, что досрочное освобождение для Караджича также невозможно.

Ранее сообщалось, что пожизненный приговор Караджичу встретили аплодисментами в зале суда.

Радован Караджич, президент Республики Сербской в 1992—1996 годах, был задержан летом 2009 года по обвинению в военных преступлениях во время Боснийской войны и предстал перед Гаагским трибуналом.

В 2016 году трибунал ООН осудил Караджича на 40 лет за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить наказание до пожизненного.