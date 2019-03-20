Астану в Нурсултан: депутаты приняли переименование столицы Казахстана

Депутаты приняли в первом и втором чтении поправки в конституцию о переименовании столицы страны Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».

«Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

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Нигматулин пояснил, что президентом Касым-Жомартом Токаевым принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.

Ранее вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.