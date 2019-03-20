Путин назначил врио главы республики Алтай
Президент России Владимир Путин назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы республики Алтай, передает РИА «Новости».
Также Путин принял отставку руководителя республики Алтай Александра Бердникова.
Ранее глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. По его словам, его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.
Хорохордин — выпускник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС