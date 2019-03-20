Глава Алтая Бердников подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что отставка связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

«Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — сообщил Бердников.

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Пор словам Бердникова, он подал заявление президенту России Владимиру Путину.

Ранее источники «Газеты.Ru» называли Бердникова в качестве еще одного кандидата на отставку. По словам одного из осведомленных собеседников, у него серьезные проблемы с популярностью.