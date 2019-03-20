Глава республики Алтай подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, передает РИА «Новости».

По его словам, его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

«Мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — сообщил Бердников.

Ранее источники «Газеты.Ru» называли Бердникова в качестве еще одного кандидата на отставку. По словам одного из осведомленных собеседников, у него серьезные проблемы с популярностью.