Байден выдвинулся кандидатом в президенты США и начал просить деньги

Бывший вице-президент США Джо Байден решил участвовать в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, он также объявил начало сбора средств на поддержку его кампании. Издание уточняет, что политик уже обратился к нескольким сторонником с просьбой помочь ему собрать несколько миллионов долларов. Эту информацию изданию передал осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что Байден оговорился о своем участии в президентской гонке. Позднее на это отреагировал действующий президент США Дональд Трамп, который назвал политика человеком с низким IQ.