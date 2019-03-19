Политолог: Путин знает об управленческих талантах Текслера

Президент России Владимир Путин лично знает назначенного им на должность врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которого глава государства – по его собственным словам – «забрал» из Министерства энергетики РФ с должности первого замглавы ведомства. Об этом «Газете.Ru» рассказал политтехнолог Марат Баширов.

«Текслер очень часто присутствовал на совещаниях у Путина. Когда министр энергетики Александр Новак по различным причинам не мог принят участие, поскольку на главе Минэнерго лежит очень большой сектор, связанный с международной тематикой, которая нефти и газа. Поэтому Путин Текслера знает лично и хорошо», — пояснил эксперт.

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Он также указал, что Текслер имеет большой опыт управления.

«Первое, что надо отметить, что Текслер — это одна из первых команд выпуска Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Их выпускали еще до «Лидеров России» — после прихода Сергея Кириенко. То есть, это — та же кадровая политика Кремля, которая в последнее время признается Путиным достаточно эффективной. То есть Текслер прошел обучение госуправлению. Также у него есть опыт управления в целом, как мы знаем, он был заместителем главы Минэнерго. И сам президент его видел в деле. Так что тут никакой неожиданности в подборе кандидатуры нет», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Челябинск – промышленный регион, где достаточно много проектов и предприятий, связанных с электроэнергетикой.

«Было неожиданно лишь то, что президент объявил о том, что он «забирает» Текслера в Челябинск на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». Он демонстрирует таким образом, что этот кадровый лифт — существует. Я думаю, что президент сделал это не случайно. Он сказал это в разговоре с [директором Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгением] Грабчаком – тоже, кстати, победителем этого конкурса», — рассказал специалист.

Баширов добавил, что у Текслера достаточно времени, чтобы погрузиться в региональную тематику.

«Он родом из Челябинска. Тем более, что – подчеркну еще раз – в регионе очень много предприятий, связанных с электроэнергетикой. И это не только электросетевые предприятия, но и генерирующие компании. В Челябинской области, кстати, расположены активы и крупного инвестора в российскую электроэнергетику – финской компании Fortum. Так что в регионе у Текслера будет еще много проектов. Там угольная генерация, которую надо переводить на газ. Также в регионе нужно улучшать экологию», — резюмировал политолог.

Он также указал, что отставка Бориса Дубровского с поста главы Челябинской области не связана с обрушением жилого дома из-за взрыва газа 31 декабря прошлого года, когда погибли 39 человек.

«Там уже скопился определенный груз вопросов к Дубровскому, например, связанных с претензиями ФАС к проведенным в регионе тендерам по дорожному строительству», — пояснил Баширов.