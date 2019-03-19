Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, каким образом должна оказываться помощь Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.

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«Россия выступает в пользу того, чтобы оказание гуманитарного содействия осуществлялось путём использования каналов, которые основываются на резолюции Генассамбелии ООН», — заявил Рябков.

Он добавил, что Россия считает неприемлемой возможную гуманитарную интервенцию со стороны США.

Ранее Рябков сообщил, что проведет встречу со спецпредставителем США по Венесуэле.