Губернатор Челябинской области попросил Путина об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке, передает РИА «Новости».
Дубровский отметил, что это его личное решение, которое он считает правильным.
Он также поблагодарил жителей региона за поддержку.
Реклама
О начале новой серии отставок губернаторов «Газета.Ru» писала еще в начале февраля.
Среди вероятных кандидатов на уход со своего поста назывался и Дубровский. Источники издания говорили, что произошедшая 31 декабря прошлого года трагедия в Магнитогорске неминуемо повлияла на его позиции.