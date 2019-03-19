Губернатор Челябинской области попросил Путина об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке, передает РИА «Новости».

Дубровский отметил, что это его личное решение, которое он считает правильным.

Он также поблагодарил жителей региона за поддержку.

Реклама

О начале новой серии отставок губернаторов «Газета.Ru» писала еще в начале февраля.

Среди вероятных кандидатов на уход со своего поста назывался и Дубровский. Источники издания говорили, что произошедшая 31 декабря прошлого года трагедия в Магнитогорске неминуемо повлияла на его позиции.