Washington Post обозначила главную задачу нового президента Украины

Перед новоизбранным президентом Украины после выборов 31 марта будут стоять задачи по ограничению и децентрализации власти, которая сосредоточена в Киеве, а также завоеванию парламентской поддержки для проведения необходимых реформ, пишет в The Washington Post профессор Борнмутского университета (Англия) и университета Козьминского в Польше Кристофер Хартвелл.

Если Украине получится это сделать, то страна сможет начать процесс возрождения, который она помнит лишь со времен Майдана, отмечает автор.

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Президент Украины Леонид Кравчук в 1992 году не распустил Верховную Раду, сделав тем самым «роковую» ошибку. Теперь из нее получилась политическая элита, которая является и оберегающей свои интересы экономической элитой.

Выборы президента Украины 31 марта станут вторыми после протестов на Майдане, и это решающий момент для страны, пишет Хартвелл. Первые признаки предвыборной гонки указывают на то, что Украина, скорее всего, продолжит идти в направлении Запада, но есть тревога по поводу продолжения экономических реформ.

«Поймавший антиправительственную волну» кандидат Владимир Зеленский еще может выбыть из гонки, несмотря на лидирующие позиции в опросах общественного мнения. Это приведет к борьбе между президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, считает профессор.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.