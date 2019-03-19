Крым «опасен» для России, заявил Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым «опасен» для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, присоединение полуострова к России якобы лишает жителей Крыма будущего.

Он также добавил, что Крым «опасен» для России, потому что полуостров якобы не приносит никакой пользы.

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Климкин подчеркнул, что консервация нынешнего состояния «неизбежно приведет к упадку» Крыма.

Ранее сообщалось, что МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор крымчан.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.