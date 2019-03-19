В сенате призвали Трампа усилить санкции против КНДР
Американские сенаторы Кори Гарднер и Эд Марки призвали администрацию президента США Дональда Трампа усилить санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, сенаторы направили соответствующее письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину.
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Как отмечается, Гарднер и Марки считают, что темпы введения новых санкций в отношении КНДР «значительно замедлились».
При этом сенаторы приветствовали дипломатические усилия правительства США по денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Москва призвала Пхеньян продолжить диалог с Вашингтоном.