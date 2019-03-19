Трамп отдал четверть своей зарплаты МВБ США

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Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тысяч различным ведомствам», — написал Трамп.

По его словам, он перечислил МВБ США $100 тысяч.

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Он также добавил, что американские СМИ «не любят» писать об этом.

К своему посту Трамп прикрепил фотографию чека с переводом средств.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности на базе МВБ.