Трамп отдал четверть своей зарплаты МВБ США
Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны. Об этом он сообщил в своем твиттере.
«Я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тысяч различным ведомствам», — написал Трамп.
По его словам, он перечислил МВБ США $100 тысяч.
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Он также добавил, что американские СМИ «не любят» писать об этом.
К своему посту Трамп прикрепил фотографию чека с переводом средств.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности на базе МВБ.