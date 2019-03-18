Российский посол не смог прояснить позицию Белоруссии по Крыму

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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что позицию Белоруссии по Крыму выразил белорусский президент Александр Лукашенко. Слова посла передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что в беседе с украинскими журналистами он сказал, что «Крым как минимум не украинский». При этом белорусский лидер не стал уточнять государственную принадлежность Крыма.

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Бабич пересказал данный ответ Лукашенко, подчеркнув, что в нем «сформулирована государственная позиция».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.