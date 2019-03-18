Конгрессмен изобразил гражданскую войну в США оскорбительным мемом

Конгрессмен-республиканец от штата Айова Стив Кинг опубликовал в своем фейсбуке мем с оскорбительной подписью, пишет портал Mediaite.

На картинке изображены два дерущихся человеческих силуэта, составленных из очертаний американских штатов. В подписи говорится, что одна из сражающихся сторон обладает «восемью миллионами пуль», а другая — «не знает, каким туалетом пользоваться». На портале отметили, что авторы мема, вероятно, намекают на вооруженных республиканцев и демократов, которые призывают к толерантности в вопросе гендерной самоидентификации.

При этом, добавили в Mediaite, пост Кинга высмеяли в сети: на нем изображено, как представляемый им штат получает удар. Также публикацию конгрессмена сочли неполиткорректной в свете недавнего теракта в мечетях новозеландского города Кайстчерч.