Медведчук призвал не пытаться решить конфликт в Донбассе без России

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить без России, передает ФАН.

Политик выразил мнение, что без учета российской позиции прийти к каким-либо договоренностям не получится.

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«Ведь есть позиция России. Нам она нравится, не нравится, но мы ее должны учитывать», — заявил он.

Ранее Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией.

Он добавил, что из-за этого украинцы, проживающие на территории России, останутся без правовой защиты.