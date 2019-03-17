В Азербайджане помиловали россиян

В Азербайджане в воскресенье, 17 марта, вступил в силу указ президента страны Ильхама Алиева о помиловании, под действие указа попали двое граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, всего указом президента оказался помилован 431 человек. В их числе бывший министр здравоохранения Али Инсанов, а также некоторые оппозиционеры.

Реклама

Отмечается, что помилованы оказались 14 иностранцев, в том числе три гражданина Грузии, по два — России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Алиев помиловал экс-министра.