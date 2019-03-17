Десятки протестующих захватили здание гостелевидения в Сербии

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Несколько десятков протестующих ворвались в здание гостелевидения Сербии во время антиправительственных протестов 16 марта, передает ТАСС со ссылкой на сербское телевидение.

По имеющимся данным, участники акций протеста заблокировали два входа в здание гостелевидения, а также расклеили внутри листовки.

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Отмечается, что прибывшим на место полицейским удалось отцепить верхние этажи телецентра, в результате чего демонстранты оказались заблокированы в вестибюле. Затем протестующих вывез из здания спецназ.

Акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря, в эту субботу, 16 марта, протестующие вышли на улицы уже в 15-ый раз. Участники акций выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения, а также действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.

Ранее сообщалось, что протестующие забросали яйцами здание гостелевидения Сербии.