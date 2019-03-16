Эксперт: в КПРФ различные группировки борются за власть

Последние события в КПРФ, в том числе передача Павлу Грудинину депутатского мандата Жореса Алферова, характеризуются особым цинизмом и лицемерием, считает политолог Олег Матвейчев.

«В КПРФ есть различные группировки, которые борются за власть. Зюганов уже скоро должен будет передавать бразды правления. Уже осенью было понятно, что тот человек, который пойдет в президенты, станет преемником Зюганова. Хотя изначально предполагалось, что Грудинин ни на что претендовать не будет, потому что он человек со стороны. Когда выбирали, кто пойдет на выборы президента от партии, огромное количество людей голосовало против Грудинина», - подчеркнул эксперт.

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«Коммунисты же всегда выступали против капитализма. И тут появляется Грудинин, который, прикрывшись «совхозом имени Ленина», который наполовину принадлежит ему, а на другую — офшорам, которые тоже принадлежат ему, развил чистый капитализм. И тут Грудинин собирается занять место Нобелевского лауреата Жореса Алферова», - недоумевает политолог.

«С другой стороны есть Зюганов. В партии начали распространяться слухи, что его наследником будет Зюганов-младший, то есть его внук, который сейчас является депутатом Мосгордумы. Но коммунисты же всегда выступали против преемственности власти, то есть опять же цинизм и лицемерие», - констатирует Матвейчев.

«Те группировки, которые не связаны ни с Зюгановым, ни с Грудининым, сейчас говорят о том, чтобы перехватить власть. Их там очень много, и они точно воспользуются тем незавидным положением, в котором сейчас находится Зюганов», - резюмировал эксперт.