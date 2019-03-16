Глава Закарпатья вырвал фото, которое активист протягивал Порошенко
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук мужчины, который протягивал его президенту Петру Порошенко, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошел в Ужгороде.
На кадрах видно, как Порошенко идет вдоль шеренги людей и пожимает им руки. Из толпы доносится вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?», а один из мужчин показывает президенту фото. Охранники начинают вырывать снимок, однако их опережает Москаль. Он выхватывает его, комкает и бросает в толпу.
Ранее сообщалось, что женщина отказалась целовать Порошенко.