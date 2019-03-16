Алиев помиловал экс-министра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании более 400 человек, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в списке оказался экс-министр здравоохранения Али Инсанов, осужденный за ряд тяжких преступлений.

Также среди помилованных - политзаключенные и оппозиционеры, освобождения которых требовали международные организации.

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Экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов в 2007 году был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Он обвинялся по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в частности, в присвоении госимущества, злоупотребление служебным положением.