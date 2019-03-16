«Глупость»: сенатор о плате Украине за земли Киевской Руси

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Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна о том, что с России надо взыскать ренту за то, что она «пользовалась» землями Киевской Руси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это глупость «в духе нынешних украинских традиций», и на нее очень сложно как-то отреагировать. Он отметил, что нет никакого смысла в том, чтобы просвещать Пискуна.

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«Он все-таки закончил советскую школу, где история была одним из главных предметов», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили взыскать плату с России за «земли Юрия Долгорукого» после того, как спикер Госдумы Вячеслава Володин заявил, что нужно обязать Украину выплатить компенсацию Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.