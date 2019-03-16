США объяснили отключение электроэнергии в Венесуэле

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Вашингтон считает наиболее правдоподобным объяснением отключение электричества в Венесуэле то, что провисшие провода задели ветви деревьев, и из-за этого случился пожар. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эту версию назвали большинство экспертов.

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«Как этого избежать? Все просто: надо вырубать или подрезать деревья и кусты, чтобы они не касались линий, а это не делалось», — отметил Абрамс.

Он добавил, что профессиональное обслуживание не проводилось в государстве на протяжении нескольких лет.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали «диверсией» отключение электричества в Венесуэле.