Депутат назвал спикеры Рады «неприкрытым врагом украинского народа»

Депутат Рады Михаил Добкин назвал спикера парламента страны Андрея Парубия «неприкрытым врагом украинского народа». Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По словам депутата, «с помощью кнопкодавов» Парубий добивается принятия законов. При этом он ставит их на переголосование по 20-30 раз.

Реклама

«Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование,...добивается принятия законов», — сказал Добкин.

Он призвал будущую власть оценить его действия с правовой точки зрения, а также «отправить его туда, где ему место».

Ранее Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон.