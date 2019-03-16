Депутат назвал спикеры Рады «неприкрытым врагом украинского народа»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года РИА «Новости»

Депутат Рады Михаил Добкин назвал спикера парламента страны Андрея Парубия «неприкрытым врагом украинского народа». Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По словам депутата, «с помощью кнопкодавов» Парубий добивается принятия законов. При этом он ставит их на переголосование по 20-30 раз.

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«Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование,...добивается принятия законов», — сказал Добкин.

Он призвал будущую власть оценить его действия с правовой точки зрения, а также «отправить его туда, где ему место».

Ранее Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон.