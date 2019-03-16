Маккейн передал ФБР и СМИ досье о связях Трампа с Россией

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Покойный сенатор США Джон Маккейн поделился в ФБР и СМИ пакетом документов с неподтвержденной информацией о том, что у российской стороны якобы есть компрометирующая информация на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на судебные документы.

Как отмечается, Маккейн отрицал, что поделился досье с информацией, связанной с президентской кампанией Хиллари Клинтон и национальным комитетом Демократической партии США, с BuzzFeed. При этом он передал эти сведения ФБР. Позднее бывший агент контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил получение от сенатора 33-страничного документа в 2016 году.

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Уточняется, что копия документа также была предоставлена в распоряжение представителя Госдепа Виктории Нуланд, члена Совета национальной безопасности США при Бараке Обаме Селесты Валландер и члена Палаты представителей Адама Кинзингера. При этом соратник Маккейна Дэвид Крамер заявил, что получил пакет документов от британского разведчика Кристофера Стила и впоследствии предоставил его таким СМИ, как CNN, BuzzFeed и The Washington Post.

Ранее стало известно имя преемника Маккейна в сенате США.