Кандидат в президенты США мучает сотрудников из-за Путина
Кандидат в президенты США Эми Клобучар ответила на обвинения в «жестоком обращении» с сотрудниками своего штаба. Об этом сообщает MediaITE.
По ее словам, на мировой арене необходима «жесткость».
Она также добавила, что у нее высокие требования для сотрудников своего штаба.
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Клобучар подчеркнула, что для общения с президентом России Владимиром Путиным на международной арене необходим «кто-то крутой».
Ранее брат бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Джеб Буш призвал представителей республиканской партии бросить вызов американскому лидеру Дональду Трампу на выборах 2020 года.