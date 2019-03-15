Визит Лаврова в Турцию снова отложен

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/11897125/RTS1TIGN-pic905-895x505-94270.jpg">

Представитель МИД Турции сообщил, что визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию, планировавшийся на 18 марта, перенесен на более поздний срок, передает РИА «Новости».

При этом ранее поездка Лаврова в Турцию уже переносилась с 13 на 18 марта из-за изменений в рабочем графике российского министра.

Реклама

По словам представителя турецкого МИДа, дата визита Лаврова в Турцию в настоящее время неизвестна. Он также не уточнил причину переноса поездки.

Позднее МИД России подтвердил данную информацию, объяснив перенос визита Ларова «форс-мажорными обстоятельствами» в рабочем графике главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию.