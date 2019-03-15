Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел на свободу

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Глава «Партии защитников Украины» Тараса Костанчука, которого подозревают в подкупе кандидата в президенты страны Юрия Тимошенко, освобожден под залог, передает РИА «Новости».

Об этом заявил адвокат Евгений Музычук, который представляет интересы Костанчука.

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По его словам, друзья Костанчука внесли за него залог в размере $150,2 тысяч.

Он также добавил, что второй фигурант дела Александр Ищенко остается под арестом.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве арестовал подозреваемых в подкупе Тимошенко.