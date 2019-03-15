Российский посол отреагировал на критику МИД Белоруссии

Российский посол в Минске Михаил Бабич ответил на критику белорусского МИДа в его адрес, передает РИА «Новости».

До этого пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в неуважении к белорусам и назвал его «подающим надежды бухгалтером».

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Все это Бабич назвал «болтовней» и сказал, что спокойно к ней относится.

«Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы... все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть», — подчеркнул Бабич.

Также посол предположил, что эти высказывания Глаза «и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

В отличие от критиков он успел «почитать, познакомиться, получать и анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», добавил посол.

Ранее Глаз обвинил посла России в Минске Михаила Бабича в неуважении к белорусам.