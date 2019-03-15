«Подающий надежды бухгалтер»: МИД Белоруссии о после России

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России в Минске Михаила Бабича в неуважении к белорусам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — заявил Глаз.

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Официальный представитель министерства порекомендовал российскому послу глубже вникнуть в специфику Белоруссии, познакомиться с историей страны и «проявить немного уважения».

Ранее российский посол в Белоруссии Михаил Бабич ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России. По словам посла, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что российская сторона является сторонницей двустороннего взаимовыгодного российско-белорусского развития Союзного государства.