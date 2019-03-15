Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму из-за нахождения в ее составе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для этого надо привлечь европейские парламентские структуры.

«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — отметил Володин.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметит годовщину присоединения Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.