Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму из-за нахождения в ее составе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для этого надо привлечь европейские парламентские структуры.
«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — отметил Володин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметит годовщину присоединения Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.