ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

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Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в список вошли, в частности, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и командующий войсками Южного военного округа.

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«В связи с применением силы Россией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, … Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в заявлении ЕС.

Полный текст заявление опубликован в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.