Мнучин отказался раскрыть данные о налогах Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/11881711/58adcb7501fe5877368b5b4f-750-562-pic905-895x505-89271.jpg">

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что намерен защищать частную жизнь американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, он не станет раскрывать данные о налоговых декларациях Трампа по запросу демократов.

Реклама

Он также добавил, что ведомство ответит на запрос демократов из палаты представителей США.

Мнучин подчеркнул, что минфин будет защищать право Трампа на неприкосновенность частной жизни.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа обвинили в «возмутительном злоупотреблении властью».