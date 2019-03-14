Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов. Об этом сообщает ТАСС.

«Народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадешь под закон о фейковых новостях», — отметила Матвиенко.

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Как отмечается, Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, цель которого — реализовать послания президента Федеральному собранию. Она добавила, что примет во внимание предложения, высказанные на заседании.

Ранее сообщалось, что Матвиенко нашла способ помешать утечке мозгов из России.