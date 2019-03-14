Кириенко назвал главное качество управленца

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о том, что управленец обязан принимать решение, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если управленец не принимает решение, он не нужен», — заявил он на финале конкурса «Лидеры России».

Он также сравнил управленцев, которые боятся принимать решения, с мастерами токарного цеха, которые не производят детали.

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«На мой взгляд, это примерно конструкция, что есть станочник, он свой станок знает замечательно. Токарный. Правда, ни одной детали он на нем за смену не производит. Он его обслуживает, он его там смазывает и поглаживает. Но если станочник не производите детали, он не нужен», — заявил Кириенко.

По словам чиновника, управленец почти всегда работает в условиях недостатка информации и времени и должен сам брать ответственности за все риски решения.