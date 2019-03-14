Трамп рассказал, кто помешал расследованиям в республиканской партии

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший спикер Палаты представителей американского конгресса республиканец Пол Райан препятствовал внутрипартийному расследованию в отношении политических оппонентов. Об этом он заявил в интервью Breitbart News.

По словам американского лидера, Райан на посту спикера нижней палаты конгресса блокировал отправку левым политикам в США повесток, предписывающих предоставить информацию.

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«Пол Райан не позволял правым никаких повесток», — заявил Трамп.

Глава США отметил, что некоторые республиканцы хотели действовать более жестко, но им не позволяло этого делать руководство республиканской партии.

Ранее Трамп обвинил Райана в неудачах республиканцев на выборах в конгресс.