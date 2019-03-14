NBC: право Трампа лишать доступа к гостайнам захотели ограничить

Сенатор-демократ Марк Уорнер и его коллега-республиканец Сьюзан Коллинз представят в четверг, 14 марта, законопроект об ограничении права президента США предоставлять и отзывать доступ лиц к секретным государственным данным. Об этом сообщает NBC со ссылкой на текст документа.

По имеющимся данным, предлагаемый сенаторами законопроект призван четко определить критерии предоставления доступа к засекреченной информации.

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Согласно законопроекту, органам исполнительной власти будет запрещено лишать лиц права на доступ к гостайнам на основании политической неприязни или несогласия с мнением такого лица, а также в качестве наказания для информаторов или из-за дискриминации по признаку пола, гендера, религии, возраста, инвалидности или этнического происхождения.

15 августа 2018 года официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о решении президента США Дональда Трампа об отзыве допуска экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам. Трамп считает, что Бреннан поставил под вопрос собственную объективность и репутацию, выдвигая необоснованные обвинения.