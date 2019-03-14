СМИ: посла РФ вызвали в МИД Швеции на фоне шпионского скандала

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Представитель министерства иностранных дел Швеции Патрик Нильссон сообщил, что ведомство вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter.

По данным издания, МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.

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Предполагается, что речь шла о дипломате из России, который двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции. Впоследствии швед был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Газета отмечает, что мужчина работает в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам задержанный отверг обвинения.

Ранее сообщалось, что в Швеции задержали второго «российского шпиона».