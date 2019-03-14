СМИ: посла РФ вызвали в МИД Швеции на фоне шпионского скандала
Представитель министерства иностранных дел Швеции Патрик Нильссон сообщил, что ведомство вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter.
По данным издания, МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну.
Предполагается, что речь шла о дипломате из России, который двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции. Впоследствии швед был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.
Газета отмечает, что мужчина работает в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам задержанный отверг обвинения.
Ранее сообщалось, что в Швеции задержали второго «российского шпиона».