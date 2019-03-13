Порошенко приравнял Мазепу к Вашингтону и Ганди

Украинский лидер Петр Порошенко сравнил изменника Ивана Мазепу с Джорджем Вашингтоном, Симоном Боливаром и Махатмой Ганди, передает ТАСС.

Уточняется, что об этом он заявил во время выступления в Чернигове.

Порошенко подчеркнул, что Мазепа в нужный момент выбрал родину, хотя он выбирал между личным комфортом и риском ради будущего страны.

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«Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками — и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа, но для своих народов они герои и для политиков очень важно брать уроки истории», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко сравнил получение томоса с победой на фронте.