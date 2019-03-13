CNN ввязал Трампа в скандал с приемом в элитные вузы США

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Телеведущий CNN Дон Лемон обвинил в эфире президента США Дональда Трампа в том, что он получает выгоду от мошеннической схемы, которой пользовались элиты для организации поступления детей в престижные высшие учебные заведения.

На этой неделе правоохранительные органы штата Массачусетс выявили масштабную коррупционную схему, в рамках которой фигурантами дела оказались 50 человек. В их число и попали звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман и снимавшаяся в «Полном доме» Лори Лафлин. Их подозревают в даче взяток в обмен на поступление детей.

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«Это действительно скандал. Это позор. Позор, потому что это Америка, которая может оказаться глубоко нечестной. Если у вас есть деньги, вы все можете купить, потому что все продается», — сказал он.

Он также напомнил, что о нечестности системы говорил сам Трамп во время предвыборной кампании 2016 года.

«Давайте не будем забывать о расследовании The New York Times, которое показало, что в возрасте трех лет Дональд Трамп зарабатывал $200 тыс. в год по текущему курсу доллара», — сказала ведущий CNN.

К восьми годам Трамп стал миллионером, напомнил Лемон. «Американская мечта — это нечестная игра», — добавил он.

Американская мечта построена специально для богатых и влиятельных, а Дональд Трамп является бенефициаром данной коррупционной системы, сказал Лемон.

Ранее сообщалось, что звезду «Отчаянных домохозяек» освободили под залог в $250 тысяч.