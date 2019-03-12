Спикер Рады отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон. Об этом сообщает «Украина.ру».

Как отмечается, на заседании парламента, посвященном рассмотрению поправок к закону о государственном языке, Нимченко начал выступление на русском языке. Вскоре его прервал Парубий, попросив депутата перейти на государственный язык, иначе он отключит микрофон.

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Однако Нимченко продолжил говорить по-русски. В ответ на это Парубий попросил отключить микрофон, добавив, что каждый народный депутат имеет право высказать свою позицию, но только на государственном языке.

Уточняется, что по закону само заседание Верховной Рады проводится на украинском языке, но выступления могут быть на другом языке.

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