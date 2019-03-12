В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента

Депутат Госдумы член комитета по международным делам Сергей Железняк заявил, что Европарламент (ЕП) пытается воспрепятствовать восстановлению отношений между Россией и странами Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уходящий состав Европарламента пытается до выборов в мае заложить мину в восстановление отношений России с европейскими странами, которое уже началось и, несмотря ни на что, будет продолжено», — сказал Железняк.

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Он добавил, что принятая ЕП резолюция продемонстрировала его подчиненность политике США, а также политику двойных стандартов и непонимание интересов граждан Европы.

По его словам, ЕП выдвигает в отношении России необоснованные требования и обвинения.

Ранее ЕП поддержал резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2», ввести новые санкции против России, а также отказаться считать ее стратегическим партнером.