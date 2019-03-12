СМИ: Задержан мэр Рязани

Исполняющий обязанности главы Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин были выведены из здания городской администрации правоохранителями, сообщает портал «Медиа Рязань» со ссылкой на неофициальные данные.

РИА «Новости» уточняет, что их допросят как свидетелей по делу о взятках в 1,5 млн руб. от одного из поставщиков мяса.

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«И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин прибыли в региональное следственное управление для дачи показаний в качестве свидетелей», — сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова отправили под домашний арест.