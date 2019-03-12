Ким Чен Ын не попал в парламент КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын не попал в список депутатов, избранных в Верховное народное собрание (ВНС) КНДР, сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что имя Ким Чен Ына не было названо во время оглашения списка депутатов центральным радио КНДР. Это означает, указывает агентство, что северокорейский лидер не участвовал в выборах.

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В «Ренхап» подчеркнули, что это не означает, что Ким Чен Ын теряет власть.

Ранее стало известно, что Сестра Ким Чен Ына получила должность в парламенте КНДР.